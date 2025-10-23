Sábado – Pense por si

23 de outubro de 2025 às 21:55

Corais da Flórida poderão estar “funcionalmente extintos” após onda inédita de calor marinho de 2023 

Uma onda de calor marinho recorde em 2023 provocou perdas massivas nas espécies-estruturais dos corais da Flórida. Os cientistas alertam que dois tipos de corais construtores de habitat poderão estar agora “funcionalmente extintos”.

