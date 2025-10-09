Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de outubro de 2025 às 09:23

"Roubaram-me tudo, fui atirada para o chão e arrastada", conta Sofia Aparício sobre detenção em Israel

Sofia Aparício, em entrevista ao NOW, acrescentou que foi atirada para o chão e arrastada.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h