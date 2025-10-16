Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
16 de outubro de 2025 às 13:27

Deputado do PSD atira-se à bancada do Chega no Parlamento em intervenção humorística

Gonçalo Capitão lançou 'farpas' ao Chega sobre as autárquicas. "Disseram que vieram para pôr o sistema a nu. Por isso elegeram candidatos do Onlyfans", disse o deputado.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)