24 de outubro de 2025 às 08:02

José Luís Carneiro sobre OE2026: "Vamos optar pela abstenção em nome da estabilidade política do país"

José Luís Carneiro afirmou, em entrevista exclusiva ao NOW, que o Partido Socialista vai optar pela abstenção no Orçamento do Estado "em nome da estabilidade política do país", numa altura em que Portugal "tem que cumprir obrigações, nomeadamente internacionais".

