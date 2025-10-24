Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
24 de outubro de 2025 às 07:59

Governo "não se vai desviar um milímetro do objetivo de ter uma lei da nacionalidade exigente", garante Hugo Soares

Em entrevista ao NOW, o líder parlamentar do PSD afirmou que os portugueses "não querem que haja uma birra à volta de uma lei desta importância".

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h