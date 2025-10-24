Sábado – Pense por si

24 de outubro de 2025 às 07:55

Chega não vai viabilizar Lei da Nacionalidade caso PSD não aceite as exigências do partido

Com a votação da lei adiada para sexta-feira, o Presidente do Chega afirmou que as negociações vão continuar na noite desta quinta-feira.

