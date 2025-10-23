Sábado – Pense por si

23 de outubro de 2025 às 22:01

Vídeo divulgado pela marinha dos EUA mostra suposta interdição de navio de contrabando no Pacífico

A Guarda Costeira dos EUA partilhou um vídeo que mostra o momento em que uma embarcação suspeita de contrabando foi interceptada no Oceano Pacífico. De acordo com as autoridades, o navio era utilizado por uma rede de tráfico e foi alvo de manobras de apreensão em alto-mar.

