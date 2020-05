A carregar o vídeo ...

Nos EUA, foram descobertas vespas gigantes asiáticas, que podem chegar aos seis centímetros de comprimento. São um perigo para as abelhas - acabando com uma colmeia em horas - mas também para as pessoas: uma picada liberta veneno que causa a necrose dos tecidos. Uma pessoa pode sobreviver se só for picada uma ou duas vezes.

15:33

Vespa gigante asiática lança alerta nos EUA











