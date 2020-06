A carregar o vídeo ...

A Sony revelou no evento de apresentação da nova consola que um novo jogo do Spider-Man estará disponível no lançamento da PlayStation 5, que irá decorrer no final do ano.

Veja o trailer do jogo do Homem Aranha para a Play Station 5











