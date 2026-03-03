Sábado – Pense por si

03 de março de 2026 às 18:30

Veículos incendiados em Israel após intensos ataques aéreos iranianos

Explosões ecoaram, na capital israelita, na noite de segunda-feira, após vários ataques de mísseis do Irão, deixando destruição nas ruas e veículos queimados.

