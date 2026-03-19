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19 de março de 2026 às 14:42

PAN pede ao governo uma política "mais dialogante" sem excluir partidos

Inês Sousa Real saudou a escolha de António José Seguro de fazer a sua primeira Presidência aberta em zonas afetadas pelas intempéries, elogiando a "fundamental política de proximidade".

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