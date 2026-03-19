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19 de março de 2026 às 14:11

Bloco de Esquerda pede ao governo nova estratégia de combate ao custo de vida

O coordenador do partido acrescenta que esta nova estratégia tem de ser adotada o mais depressa possível, indicando que as medidas anunciadas pelo Executivo na quarta-feira não são suficientes.

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