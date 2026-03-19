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19 de março de 2026 às 20:00

“Não confiamos nela”: Democratas querem que Pam Bondi deponha sob juramento no caso Epstein

Os democratas norte-americanos abandonaram, na quarta-feira, uma reunião à porta fechada com líderes do Departamento de Justiça sobre os arquivos de Jeffrey Epstein e afirmaram que pressionariam a Procuradora-Geral dos EUA, Pam Bondi, a responder a perguntas sob juramento.

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