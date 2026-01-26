Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
26 de janeiro de 2026 às 22:10

Veado invade banco em Nova Iorque e provoca o caos

Um veado entrou num banco no estado norte-americano de Nova Iorque e espalhou o caos no local. O animal partiu a janela, entrou e acabou por ficar preso. A polícia foi chamada e conseguiu retirar o animal em segurança.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h