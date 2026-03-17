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17 de março de 2026 às 18:17

Entradas antigas do Coliseu de Roma “ganham nova vida” após 2 mil anos

As entradas históricas do Coliseu estão a ser recriadas através de um projeto de restauro que devolve ao monumento parte do seu aspeto original, permitindo aos visitantes perceber como era a chegada ao anfiteatro na Roma antiga.

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