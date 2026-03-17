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17 de março de 2026 às 18:17

Atentados suicidas fazem mais de 20 mortos na Nigéria

Uma série de explosões em Maiduguri matou pelo menos 23 pessoas e deixou mais de 100 feridos. Os ataques atingiram locais movimentados, incluindo um mercado e um hospital, provocando cenas de caos.

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