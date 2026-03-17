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17 de março de 2026 às 21:06

Donald Trump está "desapontado" com a decisão da NATO de não apoiar os EUA na guerra no Irão

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou esta terça-feira, em Washington, D.C., que está infeliz com a recusa da NATO de se aliar aos EUA na guerra com o Irão e, considerou a saída do país da NATO. Desvalorizou também a demissão do diretor do Centro Nacional de Combate ao Terrorismo, Joe Kent, dizendo que era “fraco no que toca a segurança”.

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