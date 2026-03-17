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17 de março de 2026 às 21:06

Há migrantes a desaparecer no Mediterrâneo e pouco informação sobre eles. O que está a acontecer?

No início deste ano, houve um aumento de mortes de migrantes no mar Mediterrâneo. A jornalista da AP Renata Brito explica como a falta de informação está a tornar difícil compreender o que se está a passar.

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