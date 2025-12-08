Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
08 de dezembro de 2025 às 13:44

"Vamos ver o que acontece... É uma grande empresa": Trump comenta acordo entre Netflix e Warner Bros

O Presidente dos EUA, Donald Trump, comentou o possível acordo entre a Netflix e a Warner Bros, afirmando que irá “ver o que acontece”, sublinhando ainda que a Netflix “é uma grande empresa”, numa referência à dimensão e impacto que uma fusão poderá ter no setor do entretenimento.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)