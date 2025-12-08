Sábado – Pense por si

08 de dezembro de 2025 às 14:30

Milhares fogem para abrigo na fronteira Tailândia-Camboja devido a nova vaga de combates

Na sequência da recente intensificação dos combates no sul do Camboja, milhares de pessoas cruzaram a fronteira e refugiaram-se em abrigos do lado tailandês, à procura de segurança e ajuda humanitária. A situação agrava-se com o aumento da instabilidade e a escalada da violência na região.

