08 de dezembro de 2025 às 09:01

Homem apanhado em assalto no Vasco da Gama: apoderou-se de peças de ouro no valor de 20 mil euros

Um indivíduo com um pé de cabra partiu, este domingo, a montra de uma ourivesaria no centro comercial Vasco da Gama, em Lisboa, e apoderou-se de algumas peças em ouro no valor de 20 mil euros.

