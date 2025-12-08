Sábado – Pense por si

08 de dezembro de 2025 às 10:18

Repórter SÁBADO na íntegra: Português troca emprego estável para combater na Ucrânia

É português e está a combater na Ucrânia. Mauro Pinheiro trocou um emprego estável e a vida que tinha para lutar contra os russos. Aos 33 de anos este português está na frente de batalha, a integrar as forças especiais ucranianas. Em exclusivo ao Repórter SÁBADO relatou o que tem sido este seu último ano em teatros de guerra.

