08 de dezembro de 2025 às 13:59

Benfica FM arranca quinta-feira às 19h04: "Mística para os teus ouvidos"

A Benfica FM vai para o ar quinta-feira, dia 11 de dezembro, às 19h04, anunciou esta segunda-feira o clube através do mesmo vídeo publicado ontem, no qual os jogadores surgem todos de fones no Seixal. A Benfica FM poderá ser ouvida no site e na aplicação.

