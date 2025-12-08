Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
08 de dezembro de 2025 às 14:05

Milhares marcham no Brasil contra feminicídios e violência de género

Milhares de pessoas saíram às ruas em várias cidades do Brasil este domingo para manifestar contra o aumento de casos de feminicídio e exigir justiça e medidas eficazes de proteção às mulheres.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30