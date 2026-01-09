Sábado – Pense por si

Focos de incêndio e vandalismo após noite de protestos em Teerão

Milhares de pessoas manifestaram-se contra o regime iraniano nas ruas da capital, Teerão, na quinta-feira à noite, num momento em que o governo impôs um “apagão” da Internet. Na manhã seguinte, ainda havia focos de incêndio por apagar e viaturas destruídas.

