09 de janeiro de 2026 às 21:33

Imagens aéreas mostram incêndios florestais a alastrar na Patagónia argentina

Vários incêndios florestais continuam a propagar-se na Patagónia, na Argentina, e já consumiram cerca de 2 mil hectares de vegetação e levaram à retirada de mais de 3 mil turistas de numa das zonas mais visitadas do sul do país.

