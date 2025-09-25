Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
25 de setembro de 2025 às 18:31

Ursos polares ocupam estação de investigação abandonada no Ártico

Imagens captadas no Ártico russo mostram um grupo de ursos polares instalados numa antiga estação de investigação desativada. A ocupação reflete mudanças no habitat da espécie e chama atenção para os impactos ambientais na região.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30