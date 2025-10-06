Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
06 de outubro de 2025 às 12:12

Urso surpreende clientes de supermercado nos EUA

Um vídeo gravado por um cliente mostra um urso dentro de um supermercado do Arizona, nos Estados Unidos. Pouco antes de entrar na loja, o animal bateu nas portas automáticas, mas conseguiu entrar.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)