A última vez que um urso polar foi visto na área envolvente de Norilsk foi há mais de 40 anos. Animais estão a sofrer com a redução do ambiente de caça e a diminuição do gelo.

Urso polar faminto aparece na Sibéria à procura de comida











