24 de agosto de 2025 às 16:09Associated Press

Israelitas voltam às ruas de Telavive para exigir cessar-fogo e acordo pela libertação dos reféns

Milhares de pessoas manifestaram-se, este sábado, em Telavive, mantendo a pressão sobre o governo israelita para negociar um cessar-fogo com o Hamas e garantir a libertação dos reféns detidos em Gaza.

