Sábado – Pense por si

30 de julho de 2025 às 08:31

Imagens mostram ondas de tsunami a aproximarem-se da costa de Hokkaido no Japão

Um forte sismo de magnitude 8,8 atingiu a península de Kamchatka, na Rússia, provocando tsunamis no país e em muitos países banhados pelo Pacífico

