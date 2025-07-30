Sábado – Pense por si

Vídeos
30 de julho de 2025 às 19:38

Leões marinhos saltam para o mar no momento em que sismo abala as ilhas Curilas na Rússia

Uma colónia de leões marinhos foi filmada a saltar para o mar no momento em que um sismo de magnitude 8.8 abalou a Rússia.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente