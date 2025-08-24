Sábado – Pense por si

24 de agosto de 2025 às 16:07Associated Press

Centenas de pessoas protestam no Reino Unido contra o alojamento dos requerentes de asilo

População saiu, este sábado, às ruas de várias cidades britânicas, incluindo Liverpool e Bristol, para contestarem a utilização de hotéis para acolher requerentes de asilo.

