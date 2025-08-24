Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
24 de agosto de 2025 às 16:14Associated Press

SpaceX lança 33.ª missão de reabastecimento para a Estação Espacial Internacional

A cápsula Dragon descolou no domingo de Cabo Canaveral, na Flórida, rumo à Estação Espacial Internacional com mantimentos e equipamentos científicos. O veículo deverá acoplar automaticamente dentro de cerca de 28 horas de viagem.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente