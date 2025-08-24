Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
24 de agosto de 2025 às 12:38

Este é o ponto de situação dos incêndios em Portugal

Fogo de Piodão, em Arganil, está a mobilizar mais de 1300 operacionais.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)