24 de agosto de 2025 às 16:13Associated Press

Pescador paraguaio salvo após dias desaparecido na Patagónia chilena

O Pescador Juan Casco foi encontrado com vida pela Marinha chilena em costas rochosas no sul da Patagónia, no Chile, depois de dias desaparecido. As buscas prosseguem para localizar os três companheiros de tripulação ainda desaparecidos.

