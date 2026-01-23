Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
23 de janeiro de 2026 às 11:18

União Europeia manifesta “sérias dúvidas” sobre Conselho de Paz de Trump

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou, esta sexta-feira, que os líderes da União Europeia têm "sérias dúvidas" sobre o Conselho de Paz de Trump e da sua compatibilidade com a Carta das Nações Unidas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30