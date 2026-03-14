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14 de março de 2026 às 21:15

Vídeo mostra assalto a joalharia na Califórnia em que ladrões levaram 1,7 milhões de dólares em joias

Imagens captadas no interior de uma joalharia em Fremont, na Califórnia, EUA, mostram o momento em que vários indivíduos invadem a loja e roubam cerca de 1,7 milhões de dólares (quase 1,5 milhões de euros) em joias. O assalto ocorreu em junho e foi divulgado pelas autoridades federais norte-americanas.

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