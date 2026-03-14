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14 de março de 2026 às 18:00

Quatro mortos após ataque israelita atingir prédio residencial no sul do Líbano

Pelo menos quatro pessoas morreram depois de um ataque israelita atingir um edifício de apartamentos no sul do Líbano, segundo o Ministério da Saúde libanês. O bombardeamento provocou danos significativos no prédio e mobilizou equipas de emergência para operações de socorro no local.

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