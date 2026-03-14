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14 de março de 2026 às 16:15

Ataque russo na região de Kiev faz quatro mortos e pelo menos 15 feridos

Um ataque russo com mísseis e drones atingiu a região de Kiev, na Ucrânia, provocando pelo menos quatro mortos e 15 feridos. O bombardeamento danificou zonas residenciais e infraestruturas, numa altura em que as negociações de paz continuam bloqueadas.

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