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14 de março de 2026 às 16:08

Irão acusa EUA de causar "insegurança" no Golfo Pérsico "nos últimos 50 anos"

Teerão garante que o Estreito de Ormuz irá permanecer bloqueado até que os EUA se retirem da região.

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