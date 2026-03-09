Sábado – Pense por si

09 de março de 2026 às 18:27

Imagens mostram momento em que pessoas tiveram de se proteger de mísseis lançados pelo Líbano contra a capital de Israel

Várias pessoas foram captadas a correr nas ruas de Telavive, em Israel, nesta segunda-feira, para se protegerem de mísseis lançados pelo Líbano. Força Aérea Israelita intercetou vários mísseis, mas alguns caíram em zonas abertas.

