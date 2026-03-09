Sábado – Pense por si

09 de março de 2026 às 19:34

G7 decidiu não utilizar as resevas estratégicas para contrabalançar o impacto no preço do petróleo devido à Guerra no Irão

Ministro das Finanças francês, Roland Lescure, afirmou que a Europa e os EUA apenas sofrem com as consequências da instabilidade internacional.

