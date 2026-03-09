Sábado – Pense por si

09 de março de 2026 às 18:28

Crepúsculo toma vida no desfile da Hermès em Paris

Local do desfile da marca de luxo foi transformado numa clareira e as modelos surgiam de aberturas circulares para simbolizar a lua cheia.

