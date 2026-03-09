Sábado – Pense por si

09 de março de 2026 às 20:29

Casa da cantora Rihanna alvo de tiros

A polícia de Los Angeles, nos EUA, deteve uma mulher que disparou contra a casa da cantora, na tarde de domingo. Não há registo de feridos e não há informação sobre se Rihanna estava na moradia na altura dos disparos.

