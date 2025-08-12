Sábado – Pense por si

Um morto e milhares de pessoas retiradas de casa devido a incêndios florestais em Espanha

Ministério do Interior espanhol declarou a fase de pré-emergência para conseguir responder aos fogos nas diversas regiões do país.

