24 de janeiro de 2026 às 13:53

Um morto e 23 feridos em ataques russos à Ucrânia antes do segundo dia de negociações de paz

Ataques ocorreram durante a madrugada de sábado, numa altura em que a Ucrânia, Rússia e Estados Unidos reúnem-se nos Emirados Árabes Unidos para um segundo dia de conversações com o objetivo de pôr fim à guerra que já dura há quase quatro anos.

