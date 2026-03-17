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17 de março de 2026 às 13:52

Explosões voltam a abalar Beirute

A capital libanesa, Beirute, voltou a se atacada esta terça-feira de manhã. Imagens captadas pela AP mostram o impacto das explosões e o fumo a espalhar-se pela cidade.

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