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17 de março de 2026 às 13:30

Novas imagens mostram ataques dos EUA no Irão

As forças norte-americanas divulgaram, esta terça-feira, imagens de ataques aéreos contra posições iranianas, mostrando explosões e destruição de alvos militares.

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