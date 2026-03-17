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17 de março de 2026 às 18:16

No gelo e prontos para combate: NATO mostra força no Ártico

Soldados treinam em condições extremas no norte da Europa, com neve, gelo e temperaturas negativas a testar os limites das operações militares.

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